Nel corso del 2026, cinque bambini di età compresa tra zero e 14 anni sono morti in incidenti stradali in Italia, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, un’associazione che si occupa di monitorare le situazioni di emergenza sulla strada. Questi numeri rappresentano un dato aggiornato sulle perdite di giovani vite in incidenti che si sono verificati nel territorio nazionale durante l’anno.

Cinque bambini tra zero e 14 anni hanno perso la vita sulle strade italiane nel corso del 2026, secondo i dati monitorati dall’Osservatorio Sapidata-Asaps dell’Associazione sostenitori della Polizia stradale con sede a Forlì. L’ultimo tragico evento è avvenuto il 5 aprile, in occasione della Pasqua, lungo l’autostrada A21 in Piemonte, dove un bambino di otto anni è deceduto mentre viaggiava in moto insieme al genitore. La concentrazione di lutti è stata particolarmente alta nell’ultima settimana, che ha tre decessi: uno il 31 marzo, uno il 2 aprile — esito di un sinistro occorso il 18 marzo — e l’ultimo appunto il 5 aprile. L’analisi dei rischi territoriali e demografici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stragi stradali: 5 bambini morti nel 2026, allarme sotto i 5 anni

Cinque bambini morti in scontri stradali da gennaioSono già cinque i bambini e gli adolescenti da zero a 14 anni morti in incidenti stradali avvenuti nel 2026 in Italia, secondo i dati raccolti ed...

Allarme Meningite B nel Kent, morti due giovani: 30mila persone sotto osservazione in InghilterraUn focolaio di meningite acuta ha colpito il Kent, nel sud dell’Inghilterra, causando la morte di due giovani e mettendo sotto osservazione un’intera...