Roma Sinner esordisce al Foro Italico | si apre la via per Fonseca

Al Foro Italico, il giovane tennista italiano ha iniziato il suo percorso nel torneo, affrontando il primo turno. Con questa vittoria, si apre la strada per un possibile confronto con altri qualificati e favoriti. La sua avversaria nel prossimo incontro è già nota, mentre resta da vedere quale sfidante rappresenterà il maggior ostacolo nelle fasi successive della competizione.

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? Domande chiave Chi è il giovane talento pronto a sfruttare l'eliminazione di Auger-Aliassime?. Quale avversario rappresenta il rischio maggiore per Sinner nei prossimi turni?. Come cambiano le possibilità di Fonseca dopo il vuoto lasciato dal canadese?. Chi potrà sfidare Sinner in semifinale dopo lo shock del tabellone?.? In Breve Eliminazione di Auger-Aliassime per mano dell'argentino Mariano Navone. Percorso di Sinner prevede possibili scontri con Mensik, Fils o Tiafoe. Nuove opportunità per Joao Fonseca, Medvedev e l'italiano Flavio Cobolli. Possibili quarti di finale contro Rublev, Davidovich Fokina, Shelton o Nakashima. Il numero uno del ranking mondiale Jannik Sinner esordisce oggi sul campo centrale del Foro Italico contro l’austriaco Sebastian Ofner per avviare la sfida agli Internazionali d’Italia 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Sinner esordisce al Foro Italico: si apre la via per Fonseca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Adesivi contro Jannik Sinner a Roma: cosa è successo al Foro ItalicoJannik Sinner è indubbiamente il giocatore più atteso agli Internazionali d’Italia 2026. Atp Roma, per Jannik Sinner primo allenamento e bagno di folla al Foro ItalicoJannik Sinner è sceso in campo per il suo primo allenamento agli Internazionali di Roma sul campo 14 dalle 17, per un’ora e mezza.