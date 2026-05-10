Roma Mancini titolare a Parma | Gasperini sfida la diffida

La Roma si prepara ad affrontare la trasferta di Parma con Mancini titolare in difesa. La squadra arriva senza variazioni rispetto alle ultime uscite, mentre l’allenatore sfida la diffida che potrebbe mettere a rischio la presenza del difensore in future partite. La partita si gioca al Tardini, con i giallorossi che cercano punti importanti in campionato. Mancini compare tra i titolari, confermando la sua posizione nell’undici di partenza.

La Roma si presenta al Tardini di Parma senza fare calcoli, affidandosi ancora una volta al suo uomo simbolo in difesa: Gianluca Mancini. Nonostante sulla testa del centrale gravi da nove giornate una diffida che, in caso di ammonizione, gli farebbe saltare l’imminente e sentitissimo derby contro il Torino, Gian Piero Gasperini ha deciso di non ricorrere al turnover. Secondo quanto analizzato dal Corriere dello Sport, la filosofia del tecnico orobico non ammette deroghe: se un titolare gode di una condizione fisica e mentale ottimale, deve scendere in campo, indipendentemente dalle possibili ripercussioni disciplinari sulle gare successive. Un orientamento, questo, già emerso chiaramente in occasione della sfida contro la Juventus, quando Hermoso fu regolarmente schierato nonostante il medesimo rischio squalifica.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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