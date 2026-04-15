Nella sede della squadra giallorossa, si registrano continui aggiornamenti sulle condizioni di Wesley e Mancini, entrambi alle prese con problemi fisici. I medici sono al lavoro per valutare la possibilità di recuperarli in vista delle prossime partite decisive, mentre l’allenatore continua a monitorare attentamente le scelte da fare in campo. La situazione in infermeria si fa sempre più critica in un momento chiave della stagione.

L’infermeria di Trigoria è diventata un reparto di massima urgenza, proprio mentre la Roma di Gian Piero Gasperini si prepara all’assedio decisivo per l’Europa. Il crack di Niccolò Pisilli, vittima di una distorsione alla caviglia nell’ultima sessione, è solo l’ultima tessera di un domino che rischia di travolgere le ambizioni stagionali della proprietà Friedkin. Il centrocampista classe 2004 alzerà bandiera bianca per la sfida contro l’ Atalanta, un paradosso del destino per un tecnico che ha fatto del coraggio dei giovani il suo marchio di fabbrica. Ma la crisi è sistemica: con Lorenzo Pellegrini finito ko contro il Pisa e i recuperi di Paulo Dybala e Manu Koné ancora avvolti nel mistero, Gasperini si trova a gestire una rosa ridotta all’osso nel momento più critico del calendario.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini sfida i medici per Wesley e Mancini

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