Convocati Roma per il Pisa l’elenco completo di Gasperini | la decisione su Mancini

Gasperini ha reso noto l'elenco completo dei calciatori convocati per la sfida contro il Pisa. La lista include alcuni ritorni e alcune esclusioni rispetto alle ultime partite. La decisione definitiva riguardo alla presenza o meno di Mancini sarà comunicata nei prossimi giorni, in attesa di valutazioni finali. La gara si disputerà presso lo stadio della capitale, con il tecnico che dovrà scegliere tra le opzioni disponibili.

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