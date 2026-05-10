? Punti chiave Chi riuscirà a fermare la sorprendente ceca nel prossimo turno?. Come ha fatto una Lucky Loser a battere Madison Keys?. Quale veterana affronterà la giovane sorpresa del torneo al Foro Italico?. Perché il risultato di Bartunkova riscrive i record storici di Roma?.? In Breve Svitolina batte Baptiste 6-1 6-2 con 23 vittorie stagionali totali.. Samsonova supera Potapova con un punteggio di 6-3 6-2.. Bartunkova ha già eliminato Tyra Grant nel turno precedente al Pietrangeli.. L'ultima Lucky Loser agli ottavi a Roma era la spagnola Dominguez Lino nel 2013.. Nikola Bartunkova ha battuto Madison Keys per 6-3 1-6 6-4 al Pietrangeli, diventando la prima Lucky Loser a raggiungere gli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma dal 2013.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, impresa storica: la Lucky Loser Bartunkova batte Madison Keys

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