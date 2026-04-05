Nel torneo di Montecarlo, Matteo Arnaldi ha perso contro Muller in una partita molto intensa nelle qualificazioni, ma successivamente è stato ripescato come lucky loser. L’italiano entra nel tabellone principale dopo il forfait di Kamil Majchrzak, che ha deciso di non partecipare. Arnaldi ora dovrà affrontare il cileno Garin nel prossimo turno.

AGGIORNAMENTO ORE 17.25. Arnaldi è stato ripescato come lucky loser: Kamil Majchrzak ha dato forfait e l’italiano entra in tabellone per affrontare il cileno Garin. — Niente da fare per Matteo Arnaldi. Prosegue il momento negativo del ligure, che non riesce a conquistare un posto nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, Arnaldi cede al francese Alexandre Muller (n. 94 del ranking) al termine di un incontro ricco di emozioni, caratterizzato dalle difficoltà di entrambi nella gestione del servizio. Alla fine, però, è il transalpino a prevalere con il punteggio di 6-1 6-7(4) 6-4 in 2 ore e 35 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi si arrende a Muller in un match folle nelle qualificazioni a Montecarlo, ma viene ripescato come lucky loser

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