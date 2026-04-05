A Montecarlo, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli conoscono gli avversari del primo turno del Masters 1000. I match si svolgeranno tra lunedì 6 e martedì 7 aprile. È stato annunciato anche un lucky loser che parteciperà alla competizione. La coppia di tennisti italiani si prepara ad affrontare le sfide del torneo sulla base dei sorteggi effettuati recentemente.

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli attendevano di conoscere quali sarebbero stati i loro avversari per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, che li vedrà impegnati tra le giornate di lunedì 6 e martedì 7 aprile. Al termine delle qualificazioni andate in scena sulla terra rossa del Principato, i due azzurri hanno scoperto l’identità dei propri rivali per il debutto nel prestigioso torneo in Riviera. Il tennista romano, finalista a Wimbledon nel 2021 e presente a Montecarlo grazie a una wild card, se la dovrà vedere con lo spagnolo Roberto Bautista Agut: l’iberico è un lucky loser, perché ha perso all’ultimo turno delle qualificazioni contro il kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 7-6(3), 7-6(4) ed è poi stato ripescato in seguito a dei forfait. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affrontano Berrettini e Cobolli a Montecarlo? Svelati gli avversari del primo turno, c’è un lucky loser

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