Roma Gasperini prima del Parma | Non abbiamo margini di errore La Juventus deve sbagliare una partita il Milan due!

Gian Piero Gasperini ha parlato ai media prima della partita contro il Parma, che si giocherà nella 36ª giornata di Serie A 202526. In conferenza, l’allenatore ha affermato che la squadra non può permettersi errori, aggiungendo che la Juventus dovrebbe sbagliare una partita e il Milan due per influenzare la corsa al titolo. Le sue parole sono state pronunciate prima della sfida in programma.

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