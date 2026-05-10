Roma Gasperini lancia Dybala | Non abbiamo margini d’errore

Alle 18:00 allo stadio Tardini, la Roma affronta il Parma nella trentaseiesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. L’allenatore dei giallorossi ha sottolineato l’importanza di non commettere errori in questa partita decisiva. La squadra arriva a questa sfida dopo aver raccolto risultati altalenanti in campionato.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il tecnico giallorosso spiega la scelta della Joya titolare e analizza la volata europea: «Dobbiamo vincere e sperare nei passi falsi altrui». La Roma si gioca le ultime speranze di agganciare il treno Champions League allo stadio Tardini, dove oggi alle ore 18:00 sfida il Parma per la trentaseiesima giornata di Serie A. Nel pre-partita, il tecnico Gian Piero Gasperini ha analizzato il momento cruciale della stagione ai microfoni di Sky e DAZN, ufficializzando il tanto atteso ritorno di Paulo Dybala nell’undici titolare. Con i giallorossi...🔗 Leggi su Sololaroma.it

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