Domani si gioca Roma-Fiorentina, con la Roma che potrà schierare Manu Koné dal primo minuto, dopo il suo recupero completo. L'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, ha deciso di affidarsi a Dybala, che partirà titolare. La sfida si preannuncia importante per entrambe le squadre, con i giocatori chiave pronti a scendere in campo.

La Roma si prepara ad affrontare la Fiorentina nel match di domani potendo contare sul pieno recupero di Manu Koné, pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Il tecnico è orientato a schierare il francese dal primo minuto per sopperire alla pesante assenza di El Aynaoui, fermato dal giudice sportivo. Il rientro di Koné garantisce la necessaria solidità alla mediana giallorossa in una sfida che mette in palio punti pesanti per il posizionamento europeo. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, il vero dubbio di formazione riguarda il reparto avanzato, dove Donyell Malen e Matías Soulé appaiono certi di una maglia da titolari.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: Koné titolare, Gasperini lancia Dybala

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