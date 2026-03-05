le imprese al femminile tra economia e sociale

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, il Comune di Sansepolcro ha presentato un rapporto sulle imprese guidate da donne. Il documento analizza il ruolo delle aziende femminili nel tessuto economico locale e segnala le iniziative di supporto messe in atto dall’amministrazione. L’obiettivo è evidenziare la presenza e le attività delle imprenditrici nel territorio.

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, il Comune di Sansepolcro - attraverso l’assessorato alle pari opportunità di cui è titolare Valeria Noferi e la omonima commissione, promuove la terza edizione di "Donne & Lavoro", iniziativa dedicata al riconoscimento del ruolo della donna nell’impresa. L’appuntamento è in programma dopodomani, sabato 7 marzo, alle ore 10 nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il contributo femminile nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria, mettendo al centro l’impegno, la professionalità e la capacità innovativa delle donne che operano nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

