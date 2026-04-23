Premio Città di Roma | lo sport celebra il valore sociale e l’unione

Lo sport ha ricevuto il riconoscimento del Premio Città di Roma durante una cerimonia al Salone d'Onore del Coni, organizzata dall'Opes. L'evento, giunto alla dodicesima edizione, è dedicato a evidenziare il ruolo sociale dello sport in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La premiazione ha coinvolto diverse personalità e rappresentanti del settore, sottolineando l'importanza del valore unificante dello sport nella società.

? Cosa sapere Opes consegna il dodicesimo Premio Città di Roma al Salone d'Onore del Coni.. L'evento celebra il valore sociale dello sport in vista di Milano Cortina 2026.. Il prestigioso Salone d’Onore del Coni a Roma ospita la dodicesima edizione del Premio Città di Roma, dove l’ente Opes ha consegnato i riconoscimenti alle eccellenze dello sport, della cultura e delle istituzioni che operano per il bene della società. L’evento, che dal 2015 celebra chi si distingue per impegno sociale e idee innovative, ha quest’anno una forte impronta legata al valore educativo dell’attività fisica, in un periodo segnato dai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Città di Roma: lo sport celebra il valore sociale e l’unione Notizie correlate Leggi anche: Il Premio Aramini compie 30 anni. Lo sport e le sue eccellenze. Dai risultati all’impegno sociale Roma celebra lo sport: nasce l’Albo delle società storicheL’Assemblea capitolina ha dato il via libera a una proposta che mira a tutelare l’identità sportiva della capitale, istituendo un registro ufficiale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Premio Città di Roma XII Edizione: OPES premia l'Ostiamare al Salone d'Onore del CONI; PREMIO CAMBIARE 2026: CAMBIARE LA NARRAZIONE SU ROMA; Cesc Fabregas riceve il Bearzot: Sono onorato, è anche un premio alla città di Como; Roma, conferito dal Municipio I il Premio Presidio Culturale Italiano a Luciana Romoli. SPORT, AURIGEMMA A XII PREMIO CITTÀ DI ROMA FONDAMENTALE PER INSEGNARE VALORI COME IMPEGNO, SACRIFICIO, RISPETTONewTuscia – ROMA – Ringrazio Opes (organizzazione per l’educazione allo sport), poiché il premio Città di Roma, giunto alla 12ma edizione, rappresenta una ulteriore occasione per promuovere i valori ... newtuscia.it Da Buonfiglio a Ranieri, Opes consegna il Premio Città di RomaROMA (ITALPRESS) – E’ stato il prestigioso Salone d’Onore del Coni a ospitare quest’anno l’ormai storica iniziativa di Opes che dal 2015 conferisce il Premio Città di Roma a quelle personalità o realt ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il senior advisor trona a parlare in occasione del Premio Città di Roma - facebook.com facebook Premio Città di Roma, riconoscimento all’ex capitano della Lazio Ledesma: i dettagli x.com