Roma eventi oggi 10 maggio | Taste of Rome protagonista del weekend

Oggi a Roma, domenica 10 maggio, l’attenzione è rivolta principalmente a Taste of Rome, evento che si svolge nel quartiere vicino al Gazometro. La manifestazione propone degustazioni e attività legate alla cucina, attirando visitatori da diverse zone della città. Nel frattempo, in altri quartieri si svolgono esposizioni e mercatini, mentre le strade centrali sono interessate da manifestazioni e iniziative culturali.

Il cuore degli eventi romani di oggi, domenica 10 maggio, batte all’ombra del Gazometro. È infatti l’ultimo giorno di Taste of Roma 2026, il festival dedicato all’alta cucina che fino a stasera trasforma l’area Ostiense in un grande villaggio gastronomico tra showcooking, degustazioni, dj set e masterclass. Da mezzogiorno fino a tarda sera, il pubblico può assaggiare piatti firmati da alcuni dei migliori chef della Capitale e vivere un percorso tra cucina creativa, street food gourmet e incontri dedicati alle nuove tendenze del food. Per questa edizione sono presenti venti ristoranti romani, con proposte che spaziano dalla tradizione laziale alle contaminazioni internazionali.🔗 Leggi su Funweek.it

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