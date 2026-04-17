Food ‘Taste of Roma’ torna dal 6 al 10 maggio e festeggia 10 anni

Dal 6 al 10 maggio si terrà la nuova edizione di Taste of Roma, evento dedicato al cibo e alla gastronomia. La manifestazione festeggia il decimo anniversario, un traguardo che sottolinea la sua presenza stabile nel panorama culinario della città. Durante i cinque giorni, sarà possibile assaggiare piatti e specialità provenienti da diversi chef e ristoranti, in un ambiente che unisce convivialità e cultura gastronomica.

(Adnkronos) – Taste of Roma torna dal 6 al 10 maggio e celebra un traguardo importante: i primi 10 anni di una manifestazione che ha contribuito a rendere l’alta cucina più accessibile, conviviale e vicina al pubblico. Per questa edizione, il festival inaugura un nuovo capitolo scegliendo come scenario il Gazometro, luogo simbolico della Roma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Roma si tinge di rosa, dal 7 al 10 maggio torna la Race for the Cure(Adnkronos) – "Siamo arrivati alla 27esima edizione della Race for the Cure e questo significa che si è riusciti a costruire cultura senza la quale... Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 7 al 10 aprile 2026: Adelaide torna a MilanoNuova settimana, nuovi colpi di scena a Il Paradiso delle Signore 10: la soap torna con nuove puntate che come sempre intrecciano sentimenti e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Taste of Roma 2026: il cibo in evoluzione tra energia e visione; Taste of Roma 2026 al Gazometro; Taste of Roma 2026: la cucina d’autore in scena al Gazometro; Taste of Roma torna dal 6 al 10 maggio al Gazometro -. Food, 'Taste of Roma' torna dal 6 al 10 maggio e festeggia 10 anniUna manifestazione che ha contribuito a rendere l’alta cucina più accessibile, conviviale e vicina al pubblico ... adnkronos.com Taste of Roma 2026 al GazometroTaste of Roma torna, dal 6 al 10 maggio 2026, e celebra i suoi primi 10 anni. Per questa edizione, il festival inaugura un nuovo capitolo scegliendo come scenario il Gazometro. romatoday.it Questa mattina, alla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, inaugurata l’edizione 2026 dell’@Ego Food EGO Food Fest. Consegnati gli attestati ai 16 ristoratori tarantini protagonisti dell’Ego Cozza Fest, che questa sera proporranno menù speciali per v - facebook.com facebook Roma Libera Fest: due giorni tra musica, hippie market, street food e spettacoli dal vivo ift.tt/E4YUjmC x.com