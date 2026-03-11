Napoli allacci abusivi alla rete elettrica | denunciate sei persone in un condominio

Sei persone sono state denunciate a Napoli dopo un controllo dei carabinieri in un condominio di via Padre Ludovico da Casoria, vicino a piazza Mercato. Durante l’ispezione, sono stati scoperti allacci abusivi alla rete elettrica e sono stati identificati i responsabili. L’intervento fa parte di una serie di controlli mirati a contrastare il furto di energia nella zona.

Sei persone denunciate per furto di energia elettrica. È il bilancio di un controllo condotto dai carabinieri della stazione Borgoloreto in un condominio di via Padre Ludovico da Casoria a piazza Mercato, a Napoli. Gli accertamenti sono stati effettuati insieme ai tecnici del personale Enel. Nel condominio in questione è stato trovato un complesso sistema di allacci abusivi che collegava un'infrastruttura della società Enel distribuzione S.P.A. a ben sei appartamenti del condominio. Gli indagati sono 3 uomini e 3 donne dai 38 ai 55 anni mentre il danno economico è in corso di quantificazione.