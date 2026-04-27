Maxi-operazione di controllo a Torino Regio Parco | scoperti allacci abusivi identificate numerose persone

Giovedì 23 aprile 2026, all’alba, è stata condotta una vasta operazione di controllo in un edificio situato in corso Taranto, a Torino, di proprietà di una famiglia. Durante le verifiche sono stati individuati allacci abusivi e sono state identificate diverse persone presenti nell’immobile. L’intervento ha coinvolto 25 unità abitative e ha portato al sequestro di alcune installazioni irregolari.