Maxi-operazione di controllo a Torino Regio Parco | scoperti allacci abusivi identificate numerose persone
Giovedì 23 aprile 2026, all’alba, è stata condotta una vasta operazione di controllo in un edificio situato in corso Taranto, a Torino, di proprietà di una famiglia. Durante le verifiche sono stati individuati allacci abusivi e sono state identificate diverse persone presenti nell’immobile. L’intervento ha coinvolto 25 unità abitative e ha portato al sequestro di alcune installazioni irregolari.
All'alba di giovedì 23 aprile 2026 è stata eseguita una maxi-operazione di controllo e censimento di 25 unità abitative presenti nell'immobile di proprietà della famiglia Molino in corso Taranto 181 a Torino. All'attività hanno partecipato, per la polizia di Stato, gli agenti del commissariato.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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