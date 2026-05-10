A Roma, in zona via dei Monti di Primavalle, si è verificato un episodio di violenza domestica che ha portato a un tentato omicidio. Nella mattinata di sabato 9 maggio, un uomo di 31 anni è stato accoltellato al collo all’interno dell’abitazione dell’ex compagna. La donna è entrata in casa e ha sferrato il colpo, successivamente fuggendo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La ricostruzione dei fatti. A Roma, in zona via dei Monti di Primavalle, ieri mattina, sabato, 9 maggio, si è verificato un grave episodio di violenza domestica sfociato in un caso di tentato omicidio. Secondo le prime informazioni, un uomo di 41 anni di nazionalità ecuadoriana, ancora in possesso delle chiavi dell’abitazione della sua ex compagna, avrebbe fatto irruzione in casa sorprendendo la donna insieme a un amico. All’interno dell’appartamento si trovava un uomo di 31 anni di origini marocchine, che è stato improvvisamente aggredito. L’aggressione e le ferite. L’aggressore avrebbe preso un coltello da cucina e si sarebbe scagliato contro il 31enne, colpendolo due volte al collo e successivamente alla schiena mentre cercava di fuggire.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma: entra in casa dell’ex compagna e accoltella al collo un 31enne

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