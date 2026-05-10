Roma entra in casa della ex e accoltella un amico

A Roma, in via dei Monti di Primavalle, un episodio di violenza ha portato all’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti ieri mattina dopo aver ricevuto una segnalazione di una lite violenta in un’abitazione. Secondo quanto riferito, un uomo è entrato nella casa della ex e ha ferito gravemente un amico con un coltello.

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