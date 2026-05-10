Roma entra in casa della ex e accoltella un amico
A Roma, in via dei Monti di Primavalle, un episodio di violenza ha portato all’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti ieri mattina dopo aver ricevuto una segnalazione di una lite violenta in un’abitazione. Secondo quanto riferito, un uomo è entrato nella casa della ex e ha ferito gravemente un amico con un coltello.
(Adnkronos) – Tentato omicidio in via dei Monti di Primavalle a Roma. Ieri mattina il 118 e diverse pattuglie dei carabinieri sono arrivati d’urgenza presso un’abitazione a seguito della segnalazione di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione, un cittadino ecuadoriano di 41 anni, ancora in possesso delle chiavi, sarebbe entrato in casa della sua. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Uccide ladro in casa, genitori e paese lo difendono - Vita in Diretta 16/01/2026
Notizie correlate
Torre di Santa Maria, accoltella l’amico dopo la lite in casa: arrestatoTorre di Santa Maria, 4 marzo 2026 – Da qualche tempo vivevano insieme in una casa della frazione Zarri di Torre di Santa Maria, piccolo comune della...
Trova un uomo a casa della ex e lo accoltella, arrestato 41enne a RomaTentato omicidio ieri mattina, in via dei Monti di Primavalle, alla periferia nord-ovest di Roma.