Torre di Santa Maria accoltella l’amico dopo la lite in casa | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Torre di Santa Maria dopo aver ferito con un coltello un amico durante una lite in casa. La discussione è scoppiata tra i due durante un soggiorno nella frazione Zarri, nel comune della Valmalenco. La vicenda è avvenuta il 4 marzo 2026, quando i soccorritori sono intervenuti e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Torre di Santa Maria, 4 marzo 2026 – Da qualche tempo vivevano insieme in una casa della frazione Zarri di Torre di Santa Maria, piccolo comune della Valmalenco. Un appartamento per le vacanze, messo a disposizione dai genitori di uno dei due protagonisti della vicenda, entrambi volti noti alle forze dell'ordine, anche se per accuse di piccolo cabotaggio. La scintilla. Questa mattina, mercoledì 4 marzo, fra i due qualcosa si è rotto. Poco dopo essersi svegliati hanno cominciato a discutere animatamente, molto probabilmente per futili motivi. Dalle parole si è passati ben presto ai fatti. Uno dei due, un trentenne residente nel Lecchese, ha impugnato un oggetto appuntito e ha iniziato a colpire l'altro, un ragazzo di 25 anni proveniente dalla provincia di Bergamo, con violenza e foga.