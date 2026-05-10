Roma ecuadoriano entra in casa della ex e accoltella un amico

A Roma, un uomo di origini ecuadoriane è entrato nell'abitazione dell'ex partner e ha aggredito un amico della donna con un coltello da cucina. Durante l'intervento, ha colpito un uomo di nazionalità marocchina. La scena è stata segnalata alle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. La polizia ha fermato l'aggressore e ha avviato le indagini per chiarire le motivazioni dell'episodio.

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Ieri mattina il 118 e diverse pattuglie dei carabinieri sono arrivati d’urgenza presso un’abitazione a seguito della segnalazione di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione, un cittadino ecuadoriano di 41 anni, ancora in possesso delle chiavi, sarebbe entrato in casa della sua ex compagna sorprendendola con un amico, un 31enne di origini marocchine. L’uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina scagliandosi contro quest’ultimo e colpendolo due volte al collo e poi alla schiena mentre cercava di fuggire. Il personale del 118 ha trasportato la vittima al Policlinico Gemelli dove è stata dichiarata fuori pericolo di vita. Nel frattempo, i carabinieri della stazione Roma Montespaccato hanno bloccato l’uomo e sequestrato l’arma del delitto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Roma, entra in casa della ex e accoltella un amico Roma: entra in casa dell’ex compagna e accoltella al collo un 31enneABBONATI A DAYITALIANEWS La ricostruzione dei fatti A Roma, in zona via dei Monti di Primavalle, ieri mattina, sabato, 9 maggio, si è verificato un... Si parla di: Roma, entra in casa della ex e accoltella un amico; Roma, entra in casa della ex e accoltella un amico.