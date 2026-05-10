In una partita di calcio, durante il match contro il Parma, il rigore è stato calciato da Malen, con Dybala che ha deciso di lasciargli questa occasione. La Joya ha commentato successivamente che Donyell sta attraversando un momento molto positivo e che ha un ottimo tiro dagli 11 metri. La decisione di Dybala di cedere il rigore ha attirato l'attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Se due indizi possono rappresentare una semplice coincidenza, tre fanno una prova: Donyell Malen è l'attuale rigorista della Roma. Dopo aver calciato dal dischetto contro Napoli e Como, l'ex Aston Villa è andato dagli 11 metri anche contro il Parma con Dybala in campo. Nelle precedenti due occasioni l'attaccante olandese si era presentato a battere senza che la Joya fosse neanche tra i convocati, al Tardini, invece, il decisivo rigore dei giallorossi è stato realizzato dall'olandese dopo che lo stesso Dybala gli ha prima protetto il dischetto e poi concesso il pallone. Una mossa a sorpresa, questa, spiegata così dal numero 10 argentino: "Malen è in un momento incredibile, tira molto bene i rigori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, è Malen il nuovo leader dal dischetto: Dybala gli lascia il rigore contro il Parma

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