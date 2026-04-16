Durante un evento organizzato da “Il Foglio” a San Siro, Giovanni Malagò ha dichiarato di essere interessato all’ipotesi di diventare presidente della Figc. Ha anche riferito di aver ricevuto un primo contatto prima della partita contro la Bosnia. La sua partecipazione all’evento ha attirato l’attenzione dei presenti, ma non ha fornito dettagli su eventuali passi successivi.

Intervenuto dall’evento de “Il Foglio a San Siro”, Giovanni Malagò ha così commentato l’idea di vederlo a capo della Figc. Le parole di Malagò. È possibile dire che la sua candidatura alla Federcalcio sia ufficiale? “No, per niente. Si può dire che sto facendo delle valutazioni: sono stato contattato già prima della Bosnia e avevo risposto che non ero disponibile. Poi, nel giro di pochi giorni, le società coinvolte sono raddoppiate, arrivando a 19. Per anni hanno lottato per arrivare a undici: è anche una questione di credibilità e di rispetto”. I contatti sono davvero iniziati prima della mancata qualificazione ai Mondiali? “ Non penso di rivelare nulla di inedito.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò: “Io presidente Figc? Ci sto pensando. Mi hanno contattato già prima della Bosnia”

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