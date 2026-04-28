L’attaccante ha dichiarato di essere focalizzato sulla sua attuale squadra, senza però nascondere di ricevere regolarmente messaggi riguardanti il suo futuro. Attualmente, si trova in forza alla Roma, ma le comunicazioni esterne continuano a riguardare anche altre possibilità. Nessuna ufficialità è stata annunciata in merito a eventuali cambi di squadra o progetti futuri, mentre il giocatore si mantiene concentrato sulla stagione in corso.

Nico Gonzalez Juve, l’Atletico ha deciso: non farà scattare l’obbligo di riscatto. Cosa può succedere ora Muharemovic all’Inter? La percentuale a favore della Juve diventa un problema: il motivo Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non è convinto di spendere 32 milioni. I dettagli sul futuro dell’argentino Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dybala sul futuro: «Ora sono concentrato sulla Roma ma mi arrivano sempre questi messaggi»

Paulo Dybala segna il raddoppio della Roma in casa del Torino e chiude la partita

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