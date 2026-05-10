Roma da impazzire | nel recupero segna due gol e insegue la Champions | Malen stende il Parma al 100′

Nel match tra Parma e Roma, il risultato finale è di 3-2 a favore dei padroni di casa. Nella prima metà, il giocatore della Roma apre le marcature, ma nel secondo tempo il Parma reagisce con tre gol, due di loro arrivano da Strefezza e Mandela Keita, mentre Rensch pareggia al 94’. Nel recupero, Malen segna il secondo gol personale e porta la Roma vicina alla qualificazione in Champions League.

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