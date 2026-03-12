Kvaratskhelia da impazzire | entra segna un gol strepitoso e poi fa doppietta con il PSG in Champions

Kvaratskhelia ha preso il campo contro il Chelsea nel match di Champions League del PSG, segnando un gol spettacolare e contribuendo con un assist. Dopo essere entrato nel secondo tempo, ha realizzato una doppietta che ha aiutato la squadra a vincere 5-2 e qualificarsi ai quarti della competizione. La sua prestazione ha attirato l'attenzione dei presenti e dei tifosi.

Il Paris Saint Germain batte 5-2 il Chelsea e vede i quarti di Champions. Mattatore nel finale Kvaratskhelia, che dopo essere entrato in campo ha segnato due gol e servito un assist.