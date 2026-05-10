Roma controlli antidroga in tutta la città | 18 arresti

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno effettuato controlli antidroga in tutta la città. Durante queste operazioni sono stati arrestati 18 persone in vari quartieri di Roma. Le forze dell’ordine hanno eseguito diverse perquisizioni e controlli nelle zone considerate a rischio, portando all’arresto di soggetti coinvolti in attività di spaccio di droga.

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Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di droga dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, nelle ultime 48 ore sono stati eseguiti 18 arresti in diversi quartieri di Roma. I militari del Nucleo operativo della Compagnia Roma Monte Sacro, con il supporto dei militari della Stazione Roma San Basilio, hanno arrestato una donna di 47 anni, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio. A seguito di una perquisizione domiciliare in zona Pietralata, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 5,4 kg di hashish, suddivisi in panetti, e oltre 20 grammi di cocaina già ripartiti in dosi. Oltre allo stupefacente, i militari hanno trovato bilancini di precisione e la somma contante di 610 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, controlli antidroga in tutta la città: 18 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Una donna ruba al duty free e perde il controllo | Border Control Roma Fiumicino Notizie correlate Roma: controlli antidroga in citta’, 18 arrestiI carabinieri del comando provinciale di Roma hanno intensificato le loro attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in diversi... Controlli antidroga della polizia in tutta la città, tre giovani arrestati a San Giovanni GalermoLa polizia di Catania ha effettuato, nei giorni scorsi, servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, con una serie di...