Nella capitale, i carabinieri hanno eseguito controlli antidroga che hanno portato all’arresto di 18 persone. Le operazioni sono state condotte in vari quartieri della città, dal centro storico alle zone periferiche. Durante le attività, sono stati effettuati controlli e perquisizioni per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Questi interventi fanno parte di un’azione più ampia di monitoraggio nel territorio.

I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno intensificato le loro attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in diversi quadranti della Capitale, spaziando dal centro storico alle aree periferiche. Questa operazione, condotta con il coordinamento della procura di Roma, ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di diversi chili di droga, che comprendono cocaina, crack, hashish e marijuana. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno effettuato una serie di interventi, culminati in numerosi arresti. Arresti in Circonvallazione Clodia. In circonvallazione Clodia, i militari hanno arrestato quattro cittadini colombiani, un uomo e tre donne, tutti ritenuti gravemente indiziati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli antidroga in citta’, 18 arresti

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