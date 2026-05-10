Roma calciatore muore in incidente sul Gra | squadra ritira la maglia numero 12
Nella notte tra venerdì e sabato, un giovane calciatore di 27 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La sua squadra ha deciso di ritirare la maglia numero 12 in suo ricordo. L’incidente ha coinvolto un veicolo che stava percorrendo l’autostrada, provocando la morte del conducente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
(Adnkronos) – E' Riccardo Giorgini il 27enne morto nella notte venerdì e sabato scorsi in un incidente sul Gra di Roma. La sua auto si sarebbe ribaltata prendendo fuoco all'altezza del km 15 in corsia interna nella galleria Acqua Traversa, tra le uscite Aurelia e Cassia. Il 27enne è stato subito soccorso dal 118 ma. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Incidente sul Gra all’alba, auto si ribalta e viene travolta: muore un uomo, tre feritiScontro a catena sulla carreggiata interna all’altezza della Tuscolana: tre feriti non gravi.
Roma, incidente mortale sul Gra altezza Aurelia: una vittimaRoma, 30 aprile 2026 – Incidente mortale nelle prime ore di questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove si è verificato un tamponamento...