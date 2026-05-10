Roma calciatore muore in incidente sul Gra | squadra ritira la maglia numero 12

Nella notte tra venerdì e sabato, un giovane calciatore di 27 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La sua squadra ha deciso di ritirare la maglia numero 12 in suo ricordo. L’incidente ha coinvolto un veicolo che stava percorrendo l’autostrada, provocando la morte del conducente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui