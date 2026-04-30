Roma incidente mortale sul Gra altezza Aurelia | una vittima

Nelle prime ore di questa mattina, un incidente lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma ha causato una vittima. Due automobili sono entrate in collisione in prossimità dell'area dell'Aurelia, provocando un tamponamento che ha coinvolto i veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche per stabilire le cause dell'incidente.

Roma, 30 aprile 2026 – Incidente mortale nelle prime ore di questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove si è verificato un tamponamento tra due autovetture. Nell’impatto una persona ha perso la vita. Al momento risultano chiuse la corsia centrale e la corsia di sorpasso in carreggiata esterna, al km 1,900, in prossimità di via Aurelia. Sul tratto interessato si registrano code e rallentamenti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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