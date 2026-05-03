Incidente sul Gra all’alba auto si ribalta e viene travolta | muore un uomo tre feriti

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata si è verificato un incidente sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza della Tuscolana, che ha coinvolto più veicoli. Un’auto si è ribaltata e una persona è deceduta, mentre altre tre sono rimaste ferite, anche se non in modo grave. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi, poi riaperta al traffico. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine.

Scontro a catena sulla carreggiata interna all’altezza della Tuscolana: tre feriti non gravi. Traffico rallentato, poi riaperta la strada.🔗 Leggi su Fanpage.it

INCIDENTE MORTALE SULLA CAMASTRA NARO PERDE LA VITA UN 25ENNE

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