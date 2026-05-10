Roma bloccata tra tennis e sport | caos viabilità e bus deviati

A Roma, le strade sono bloccate a causa di eventi sportivi, causando disagi alla viabilità e deviazioni per i mezzi pubblici. Le linee di bus interessate dalla modifica dei percorsi sono state comunicate alle autorità e resteranno in vigore fino alla sera. A Centocelle, i percorsi degli autobus sono stati modificati per consentire lo svolgimento del torneo e garantire il servizio ai cittadini nelle zone interessate.

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? Domande chiave Quali linee di bus subiranno deviazioni fino a stasera?. Come cambiano i percorsi a Centocelle per il torneo?. Dove sono attive le chiusure stradali per la corsa solidale?. Quando termineranno i blocchi del traffico nel quadrante est?.? In Breve Race For The Cure in via Petroselli con percorsi da 2, 5 e 10 km.. Chiusure a Centocelle su via dei Castani, via dei Glicini e Piazza San Felice.. Deviazioni linee G5, 450 e 542 previste fino alle ore 23 di domenica.. Restrizioni per gli Internazionali al Foro Italico attive fino al 17 maggio.. La domenica 10 maggio 2026 vede Roma impegnata in una serie di mobilitazioni che influenzano la viabilità urbana, tra sport solidale e grandi eventi internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma bloccata tra tennis e sport: caos viabilità e bus deviati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Via Roma chiusa per 9 giorni: bus deviati tra cantieri e Adunata Alpini? Cosa scoprirai Quali linee bus subiranno i cambiamenti più drastici durante i lavori? Come cambieranno i percorsi della linea 37 verso il levante?... Caos sulla A8: auto ribaltata tra Azzate e Buguggiate, viabilità bloccataUn violento ribaltamento di un’auto ha paralizzato il traffico sulla A8 nella serata di venerdì 17 aprile, colpendo in pieno la viabilità tra Azzate... Aggiornamenti e contenuti dedicati Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Viktorija Golubic splende al Foro Italico ed elimina pure Maya Joint; Berrettini subito eliminato a Roma: Lasciatemi solo con la mia tristezza; LIVE Paolini-Mertens 6-4 6-7 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra perde una partita dolorosissima sciupando tre match point; Internazionali BNL d'Italia a Roma, dal 5 maggio tredici giorni di sfide in diretta su Sky.