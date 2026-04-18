Venerdì 17 aprile, poco dopo le 19:00, si è verificato un incidente sulla A8 tra Azzate e Buguggiate, dove un'auto si è ribaltata, causando blocchi sulla carreggiata e un conseguente caos nel traffico. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, generando disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e rimuovere il veicolo incidentato.

Un violento ribaltamento di un’auto ha paralizzato il traffico sulla A8 nella serata di venerdì 17 aprile, colpendo in pieno la viabilità tra Azzate e Buguggiate poco dopo le 19:00. Il sinistro ha coinvolto quattro persone, le quali, secondo le prime rilevazioni fornite dai soccorritori, non hanno riportato lesioni che possano essere considerate vitali. Intervento dei soccorsi e gestione dell’emergenza. Le squadre di emergenza si sono attivate immediatamente per gestire la criticità lungo l’autostrada. Sul luogo del disastro sono intervenute due ambulanze insieme a un’unità medica, mentre i Vigili del Fuoco di Varese hanno collaborato con la Polizia stradale di Novate e la Polizia locale di Varese per gestire la scena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos sulla A8: auto ribaltata tra Azzate e Buguggiate, viabilità bloccata

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