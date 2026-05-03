Via Roma chiusa per 9 giorni | bus deviati tra cantieri e Adunata Alpini

Da oggi e fino a nove giorni, via Roma sarà chiusa al traffico, coinvolgendo anche le linee di autobus che devono essere deviate tra cantieri e l’Adunata degli Alpini. Le modifiche ai percorsi interesseranno diverse linee, con variazioni più evidenti per alcune di esse. In particolare, la linea 37 verso il levante subirà cambiamenti nei percorsi abituali, con deviazioni che influenzeranno il tragitto normale.

? Cosa scoprirai Quali linee bus subiranno i cambiamenti più drastici durante i lavori?. Come cambieranno i percorsi della linea 37 verso il levante?. Quali strade dovranno percorrere i mezzi deviati verso piazza Corvetto?. Come influirà l'Adunata degli Alpini sulla gestione dei nuovi flussi?.? In Breve Chiusura via Roma dal 4 al 12 maggio 2026 per manutenzione stradale.. Deviazioni verso via V Dicembre, via Vernazza e via XII Ottobre.. Linea 37 devia verso via Fiume e piazza Verdi in direzione levante.. Aggravio traffico 8-10 maggio per 97esima Adunata degli Alpini in città.. Da lunedì 4 a martedì 12 maggio 2026, la chiusura di Via Roma per interventi di manutenzione costringerà decine di linee bus a deviazioni importanti, proprio mentre la città si prepara all’arrivo degli Alpini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Roma chiusa per 9 giorni: bus deviati tra cantieri e Adunata Alpini Notizie correlate Leggi anche: Adunata Alpini a Genova: rivoluzione bus e metro h24, la guida ai trasporti Via Roma chiude per nove giorni per lavori (e arrivano gli Alpini): i bus cambiano percorsoVia Roma chiude per lavori per una settimana abbondante, da lunedì 4 a martedì 12 maggio 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru.; Nuova condotta in via Roma, martedì 5 maggio chiusura idrica nel Centro Storico; Modifiche alla viabilità. Via Roma chiusa fino al 12 maggio, come cambiano i percorsi degli autobusModifiche di percorso in arrivo per le linee degli autobus che percorrono abitualmente via Roma. Amt informa che a seguito dell'interdizione al transito veicolaredi un tratto di via Roma, a causa di l ... primocanale.it Traffico Roma del 02-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale ... romadailynews.it CENTOLA, CAMBIA LA VIABILITÀ: CHIUDE VIA ROMA, SCATTA IL PERCORSO ALTERNATIVO - Da lunedì 4 maggio cambia in modo significativo la viabilità nel cuore di Centola. Il Comune ha disposto la chiusura al traffico della S.R. ex S.S. 447, all’alte facebook