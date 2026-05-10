A Roma, circa 20.000 cittadini hanno partecipato a una manifestazione organizzata nell’ambito di Roma Cura Roma, con 406 eventi distribuiti in diverse zone della città. Tra le iniziative, alcuni skater di Ponte della Musica sono intervenuti in modo attivo, coinvolgendo il pubblico presente. La manifestazione ha interessato varie aree urbane, attirando un numero considerevole di partecipanti e suscitando attenzione tra residenti e visitatori.

? Domande chiave Come hanno fatto gli skater di Ponte della Musica a intervenire?. Quali zone specifiche della città sono state coinvolte dai 406 eventi?. Perché i gruppi politici locali hanno mobilitato i propri militanti?. Come cambierà la gestione dei beni comuni dopo questa mobilitazione?.? In Breve 406 eventi diffusi in tutta la Capitale per la manutenzione del territorio. L'assessora Sabrina Alfonsi ha monitorato i lavori presso l'area di Ponte della Musica. Il segretario Enzo Foschi ha coordinato la partecipazione dei circoli politici locali. Skater e volontari hanno riqualificato le sponde del Tevere e le aree sportive. Oltre 20mila cittadini hanno partecipato sabato alla quinta edizione di Roma Cura Roma, un’iniziativa che ha coinvolto 406 eventi diffusi in tutta la Capitale per la manutenzione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 20mila cittadini in strada: successo per Roma Cura Roma

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