Lufthansa ha annunciato la cancellazione di circa 20.000 voli per la stagione estiva del 2026. Tra le tratte interessate ci sono anche voli con destinazione e partenza da Roma. La decisione riguarda voli nazionali e internazionali, con ripercussioni sui piani di viaggio di molti passeggeri. La notizia si aggiunge a quella di Ryanair, che ha già ridotto alcune rotte, contribuendo a un quadro di incertezze nel settore aereo europeo.

Roma, 22 apirle 2026 – Dopo Ryanair lo scenario continua a delinearsi sempre più a rischio per chi ha un biglietto aereo in tasca. È Lufthansa, ora, ad aver annunciato un altro imponente stop, tagliando 20mila voli da maggio a ottobre, già programmati. Operazione fra le più consistenti fatte dalle compagnie aree a livello globale. https:www.quotidiano.netvideocrisi-del-carburante-per-aerei-la-ue-valuta-importazioni-da-usa-lfl9poyv Lufthansa taglia 20mila voli. A pesare sempre di più è il caro carburante, oggi più che raddoppiato dall’inizio della crisi in Medio Oriente. Nella nota diffusa nelle ultime ore, la compagnia tedesca ha sottolineato che la speranza è quella di ottenere un “ risparmio di 40mila tonnellate di jet-fuel.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lufthansa cancella 20mila voli per l’estate. Quali sono le tratte tagliate: c’è anche Roma

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Panoramica sull’argomento

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Caro carburante, #Lufthansa cancella 20 mila voli tra maggio e ottobre per risparmiare carburante, in uno dei tagli più rilevanti a livello globale dopo il raddoppio dei prezzi del jet fuel in seguito alla guerra con l’Iran. Intanto si complica il quadro per i viaggiator x.com