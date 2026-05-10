A Roma, circa 200mila persone si sono radunate al Circo Massimo per partecipare a un evento dedicato alla cura, nonostante la pioggia. Tra i presenti ci sono state diverse personalità istituzionali che hanno corso sotto la pioggia, contribuendo a mantenere alta la partecipazione. Nonostante le condizioni meteo avverse, il numero di partecipanti è rimasto elevato, confermando l’interesse generale per l’iniziativa.

? Punti chiave Chi sono le personalità istituzionali che hanno corso sotto la pioggia?. Come ha fatto la partecipazione a crescere nonostante il maltempo?. Quale ruolo hanno giocato i Carabinieri durante la manifestazione?. Come influirà questo evento sulla prevenzione sanitaria nel Lazio?.? In Breve Sfide sportive incluse gara 10 km Fidal, corsa 5 km e passeggiata 2 km.. Presenza di Rosanna Banfi, Maria Grazia Cucinotta e Isabella Rauti al villaggio.. Partecipazione della squadra Fedelissima con i comandanti Luongo e Taurelli Salimbeni.. Partner Acea ha gestito stand sull'educazione idrica presso il Circo Massimo.. Circa 200mila persone hanno colorato di rosa il Circo Massimo a Roma nella mattinata di domenica 10 maggio 2026, nonostante la pioggia abbia colpito i partecipanti alla 27ª edizione della Race for the cure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 200mila persone al Circo Massimo: pioggia e rosa per la cura

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