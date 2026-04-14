Race for the cure dal 7 al 10 maggio il Circo Massimo si tinge di rosa
Dal 7 al 10 maggio, il Circo Massimo si trasforma in un punto di incontro dedicato alla prevenzione, ospitando la manifestazione Race for the Cure. Durante questi quattro giorni, l’area si anima con attività e stand informativi, creando un ambiente dedicato alla sensibilizzazione e alla salute. L’evento si svolge nel cuore della città, coinvolgendo diversi partecipanti e organizzatori provenienti da varie parti del mondo.
Da giovedì 7 a domenica 10 maggio il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione. Torna per la sua 27esima edizione, la Race for the Cure, evento simbolo di Komen Italia, che ha come protagoniste le Donne in Rosa - donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore.🔗 Leggi su Romatoday.it
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