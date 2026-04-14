Race for the cure dal 7 al 10 maggio il Circo Massimo si tinge di rosa

Dal 7 al 10 maggio, il Circo Massimo si trasforma in un punto di incontro dedicato alla prevenzione, ospitando la manifestazione Race for the Cure. Durante questi quattro giorni, l’area si anima con attività e stand informativi, creando un ambiente dedicato alla sensibilizzazione e alla salute. L’evento si svolge nel cuore della città, coinvolgendo diversi partecipanti e organizzatori provenienti da varie parti del mondo.