Race for the cure 2026 a Roma un' onda rosa di 200mila persone nonostante la pioggia

Nonostante la pioggia, circa 200.000 persone hanno partecipato alla 27ª edizione della Race for the Cure a Roma. L'evento, dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, è stato organizzato dall'associazione Komen Italia. La manifestazione si è svolta con una grande partecipazione di cittadini di diverse età, che hanno deciso di prendere parte alla corsa nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

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