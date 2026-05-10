Race for the cure 2026 a Roma un' onda rosa di 200mila persone nonostante la pioggia
Nonostante la pioggia, circa 200.000 persone hanno partecipato alla 27ª edizione della Race for the Cure a Roma. L'evento, dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, è stato organizzato dall'associazione Komen Italia. La manifestazione si è svolta con una grande partecipazione di cittadini di diverse età, che hanno deciso di prendere parte alla corsa nonostante le condizioni meteorologiche avverse.
Il meteo avverso non ha frenato la partecipazione alla Race for the cure 2026, la 27^ edizione dell'evento sportivo aperto a tutte e tutti, organizzato dall'associazione Komen Italia, per la promozione della prevenzione contro il tumore al seno. Race for the cure 2026Il numero di persone di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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