Sabato 28 marzo, al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, si terrà un concerto con il gruppo Mulinelli Riverside. La formazione comprende sei musicisti romagnoli e un cantante inglese, provenienti da esperienze musicali diverse. La band eseguirà brani di blues e rock, riproponendo pezzi classici del genere. L’evento si svolgerà in una serata dedicata alle melodie di questi stili musicali.

Dai Los Lobos ai Creedence passando da Johnny Winter e Albert King, il loro è un repertorio impreziosito dalla voce del britannico Steve Dixon. Insieme a lui, sul palco ci saranno Federico Ostolani (armonica), Filippo Tani (tastiera), Emanuele Lazzaro Benedetti (chitarra), Luca Fioravanti (chitarra), Stefano Valentini (basso) e Matteo Brighi (batteria). Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Serata di melodie rock e blues: in concerto l'energia dei Mulinelli Riverside

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