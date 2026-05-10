Nella notte, intorno alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiorentina a Pisa per spegnere un incendio che ha interessato una baracca in legno. L'edificio è stato completamente distrutto dal fuoco. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per le verifiche del caso.

PISA – Intervento notturno dei vigili del fuoco in via Fiorentina a Pisa, dove intorno alle 2 di questa notte è divampato un incendio che ha completamente avvolto una struttura in legno. L’allarme è scattato quando le fiamme, visibili anche a distanza, hanno iniziato a divorare una baracca situata lungo l’arteria pisana. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra del comando di Pisa con due mezzi antincendio. Il personale ha lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le scintille potessero propagarsi alla vegetazione o agli edifici limitrofi. Una volta domate le fiamme, i vigili hanno proceduto alla lunga operazione di bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rogo distrugge una baracca in via Fiorentina a Pisa

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