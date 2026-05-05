Sassari rogo distrugge una casetta negli orti di via Paganini

A Sassari un incendio ha completamente bruciato una piccola abitazione nelle aree degli orti di via Paganini. È il terzo episodio simile che si verifica nello stesso punto, sollevando domande sulla ripetitività di questi incendi. Le autorità stanno indagando per stabilire le cause e identificare eventuali responsabili di questo incendio che ha provocato la distruzione della struttura.

? Cosa scoprirai Perché questo terzo incendio si ripete nello stesso punto?. Chi ha causato il rogo che ha distrutto la casetta?. Come influirà questo danno sul futuro degli orti di via Paganini?. Quali misure prenderà il Comune per evitare lo smantellamento del progetto?.? In Breve Terzo incendio doloso nell'area di Santa Maria di Pisa negli ultimi tre anni. Precedente rogo simile registrato nel novembre 2024 con accertamenti su origine dolosa. Progetto agricolo prevede 15 casette per la coltivazione urbana tra i cittadini. Rischio smantellamento strutture residue per degrado costante nel comparto di via Paganini. Una casetta per la coltivazione è andata completamente distrutta durante l’incendio scoppiato nella notte tra lunedì e martedì 5 maggio nell’area degli orti urbani di via Paganini a Sassari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, rogo distrugge una casetta negli orti di via Paganini Notizie correlate Caso Di Ielsi: ricina conferma l’avvelenamento, indagini negli orti? Cosa sapere Ricina rilevata nei campioni di Antonella e Sara Di Ielsi a Campobasso. Palma di Montechiaro, rogo distrugge casa: indagini sul mistero? Cosa sapere Incendio distrugge magazzino e stanze di un'abitazione a Palma di Montechiaro giovedì pomeriggio.