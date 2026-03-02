' Tre sagome' | tre fiabe prendono vita tra disegni e musica dal vivo alla Città del Teatro

Alla Città del Teatro si svolge uno spettacolo che unisce disegni e musica dal vivo, portando in scena tre fiabe con i loro protagonisti. Le tre storie si susseguono, creando un percorso narrativo che coinvolge il pubblico di tutte le età. L’evento presenta tre personaggi principali e tre ambientazioni diverse, tutte inserite in un unico racconto che stimola l’immaginazione degli spettatori.

Tre storie, tre personaggi, tre mondi che si intrecciano in un unico racconto capace di affascinare grandi e piccoli.Domenica 8 marzo alle ore 17.30, alla Città del Teatro di Cascina, arriva Tre Sagome, uno spettacolo delicato e suggestivo pensato per bambini dai 4 agli 8 anni e per le loro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Le stanze della bellezza: alla Casa di Pulcinella tre incontri per riscoprire il teatro tra analisi d'autore e performance dal vivoAl via da giovedì 19 febbraio un ciclo di tre appuntamenti gratuiti tra cultura, analisi d’autore e performance attoriali.

Natale a Spazio Seme: dal 20 al 28 dicembre un percorso tra fiabe, musica e teatro per bambini e adultiArezzo, 19 dicembre 2025 – Si chiama “Intorno a Natale” la rassegna di eventi che propone Spazio Seme per le festività: una rassegna di appuntamenti...