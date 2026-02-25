Pat Metheny estate agli Arcimboldi | Sul palco i brani prendono vita Ho imparato a fidarmi dell’istinto

Pat Metheny ha deciso di tornare in concerto agli Arcimboldi il 9 luglio, dopo aver portato la sua musica in Italia in autunno. La causa di questa scelta è la voglia di condividere con il pubblico nuove interpretazioni dei suoi brani, creando atmosfere uniche dal vivo. Sul palco, il chitarrista si affida all’istinto, lasciando che la musica prenda vita senza filtri. Il suo ritorno estivo attira gli appassionati di jazz e musica strumentale.

Due anni dopo i blitz autunnali di Brescia e Milano, Pat Metheny sceglie di tornare in concerto d’estate, agli Arcimboldi dov’è in scena il 9 luglio. L’opportunità gli è offerta dal nuovo album “Side-Eye III”, quattordicesima fatica in studio solista dal ’94 in uscita venerdì prossimo col traino del singolo “Don’t look down” impreziosito dalle presenze del bassista Dayl Johns al basso, dell’arpista Brandee Younger, del percussionista Luis Conte, e di un ensemble vocale guidato da Mark Kibble dei Take 6. Anche se alla Bicocca sarà affiancato da Chris Fishman al pianoforte e tastiere, Jermaine Paul al contrabbasso e Joe Dyson alla batteria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

