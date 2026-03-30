Martedì 31 alle 16.45, nella biblioteca comunale ‘Anne Frank’ di Copparo, si svolgerà un laboratorio intitolato ‘Esploratori delle emozioni: mappe per navigare insieme’. L’evento fa parte della rassegna ‘Pomeriggi in biblioteca con il Centro per le famiglie di Ferrara’ e è rivolto a bambini e genitori. L’attività durerà fino a sera e prevede un momento dedicato alla creazione di mappe emozionali.

Martedì 31 dalle 16.45, alla biblioteca comunale ‘Anne Frank’ di Copparo, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna di laboratori ‘Pomeriggi in biblioteca con il Centro per le famiglie di Ferrara’. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Copparo e dall’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, è dedicata a bambine, bambini assieme alle loro famiglie. Per partecipare a questo e agli altri incontri in programma, è necessaria l’iscrizione: per informazioni e modalità è possibile consultare la pagina dedicata sul sito web dell’Unione dei Comuni ‘Terre e Fiumi’. L’accesso alla biblioteca è consentito dalla porta laterale posta sul vano scala per poter poi raggiungere il secondo piano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Esploratori delle emozioni: mappe per navigare insieme’, laboratorio creativo per bimbi e genitori

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