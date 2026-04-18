Un ragazzo di 17 anni è morto nella Valle Verzasca, in particolare nella zona di Corippo, dopo essere caduto da un dirupo nel fiume durante le ore notturne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Un tragico incidente ha strappato la vita a un giovane di 17 anni nella zona di Corippo, in Valle Verzasca, dopo una caduta accidentale avvenuta durante le ore notturne. Il ragazzo, residente nel Canton Berna, avrebbe precipitato per circa 20 metri da un dirupo situato nei pressi di un edificio rurale, finendo poi nelle acque del fiume. La segnalazione della scomparsa è giunta alla Centrale comune d’allarme poco dopo le 6 del mattino di questo sabato 18 aprile. Immediatamente, un massiccio dispositivo di soccorso è stato mobilitato per setacciare il territorio. Le operazioni hanno l’impiego coordinato degli agenti della polizia cantonale insieme ai colleghi della polizia intercomunale del Piano, supportati dai professionisti della Rega e del Soccorso alpino svizzero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Valle Verzasca: 17enne precipita da un dirupo nel fiume

Notizie correlate

Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume: trovato morto 17enne in Valle VerzascaTragedia nella notte in Valle Verzasca, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo una caduta nel vuoto terminata nelle acque del fiume.

Leggi anche: Ciclista precipita nel dirupo e muore

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume: trovato morto 17enne in Valle Verzasca; Ticino, 17enne perde la vita dopo una caduta nel fiume Verzasca; Precipita in un dirupo e finisce nel fiume: muore diciassettenne in Canton Ticino; Morto un ragazzo nella notte a Corippo: il diciassettenne, svizzero e residente nel Canton Berna è caduto nel vuoto finendo nel fiume Verzasca.

Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume: trovato morto 17enne in Valle VerzascaIl dramma si è consumato a Corippo. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia cantonale, il giovane – cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna – sarebbe precipitato per circa 20 ... quicomo.it

Precipita per venti metri, 17enne morto in val VerzascaInfortunio mortale in val Verzasca: un 17enne è morto precipitando da un dirupo per venti metri. varesenews.it

Un diciassettenne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì a Corippo, in Valle Verzasca. Stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale, è rimasto vittima di una caduta di circa 20 metri in un dirupo, - facebook.com facebook