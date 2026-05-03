Il primo maggio, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna sono intervenuti per soccorrere un escursionista rimasto intrappolato in un dirupo e un motociclista caduto lungo il sentiero 014 sul monte Venere a Monzuno. L’uomo in moto ha perso il controllo del mezzo, cadendo e riportando un trauma toracico. Entrambi sono stati trasferiti in sicurezza.

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna il primo maggio sono stati impegnati nell’ evacuazione di un motociclista caduto lungo il sentiero 014 sul monte Venere a Monzuno: l’uomo ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra procurandosi un trauma toracico. È stato richiesto l’intervento della stazione Rocca di Badolo del Saer che ha trasportato su barella portantina l’infortunato fino alla strada sterrata. Lì i tecnici hanno supportato l’operazione di evacuazione, tramite il verricello, da parte di EliPavullo che ha portato l’uomo al Maggiore di Bologna. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari dell’ambulanza di Vado.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Escursionista salvato nel dirupo. Soccorso anche un centauro

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