Rissa tra Oss e infermiere all' ospedale di Salerno Polichetti Udc | Si dimettano i vertici del Ruggi

Due operatori sanitari sono stati coinvolti in una colluttazione all’interno dell’area dell’emergenza-urgenza di un ospedale di Salerno. La discussione tra un’operatrice socio-sanitaria e un’infermiera si sarebbe trasformata in una rissa ieri mattina. Il segretario regionale di un partito ha commentato chiedendo le dimissioni dei vertici dell’ospedale. La direzione dell’ospedale ha avviato le indagini per chiarire i fatti.

Due operatori sanitari sarebbero venuti alle mani all’interno dell’area dell'emergenza-urgenza del Ruggi, ieri mattina. “Un episodio grave, che dimostra quanto la tensione all’interno del Pronto soccorso del Ruggi abbia ormai superato ogni livello di guardia”, ha commentato Mario Polichetti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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