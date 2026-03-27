Chiara Mocchi, insegnante di francese, non si trova più in terapia intensiva dopo essere stata aggredita da un suo alunno di tredici anni mercoledì scorso a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'episodio è avvenuto prima dell'inizio delle lezioni, e l'alunno avrebbe inviato un messaggio con alcune parole inquietanti, dichiarando di aver colpito senza sapere perché.

Non è più in terapia intensiva Chiara Mocchi, la professoressa di francese che mercoledì scorso era stata colpita da un suo alunno di tredici anni, prima di entrare a scuola, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’episodio ha colpito tutti per la sua violenza e per il modo in cui è stato programmato, con tanto di riprese sul cellulare per poter trasmettere l’aggressione in diretta. Eppure, le prime parole della docente, affidate al suo avvocato, sono state anche per quel ragazzino, a cui ha dedicato un pensiero affettivo. Chiara Mocchi (YouTube) Ecco allora il testo: A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Mi ha colpita, ma non sa perché”: il messaggio da brividi di Chiara Mocchi all’alunno che voleva ucciderla

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