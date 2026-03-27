Mi ha colpita ma non sa perché | il messaggio da brividi di Chiara Mocchi all’alunno che voleva ucciderla
Chiara Mocchi, insegnante di francese, non si trova più in terapia intensiva dopo essere stata aggredita da un suo alunno di tredici anni mercoledì scorso a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'episodio è avvenuto prima dell'inizio delle lezioni, e l'alunno avrebbe inviato un messaggio con alcune parole inquietanti, dichiarando di aver colpito senza sapere perché.
Non è più in terapia intensiva Chiara Mocchi, la professoressa di francese che mercoledì scorso era stata colpita da un suo alunno di tredici anni, prima di entrare a scuola, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’episodio ha colpito tutti per la sua violenza e per il modo in cui è stato programmato, con tanto di riprese sul cellulare per poter trasmettere l’aggressione in diretta. Eppure, le prime parole della docente, affidate al suo avvocato, sono state anche per quel ragazzino, a cui ha dedicato un pensiero affettivo. Chiara Mocchi (YouTube) Ecco allora il testo: A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. 🔗 Leggi su Cultweb.it
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