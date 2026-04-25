Sal Da Vinci a Belve si arrende | la risposta a Cazzullo che non voleva dare L’attacco sulla camorra e gli interisti | Che mi stanno anche simpatici – Il video

Durante la trasmissione televisiva Belve, Sal Da Vinci ha commentato pubblicamente le affermazioni di Aldo Cazzullo, che aveva criticato il suo brano «Per sempre sì» definendolo inadatto al festival di Sanremo e più appropriato a un matrimonio camorrista. Da Vinci ha anche parlato di suo rapporto con i tifosi interisti, affermando che alcuni di loro gli risultano simpatici. La discussione si è svolta in modo diretto e senza filtri.

Sal Da Vinci ospite a Belve risponde per la prima volta ad Aldo Cazzullo, che aveva bollato il suo brano «Per sempre sì» come una canzone che al massimo poteva andare bene per un matrimonio camorrista, più che per vincere il festival di Sanremo. Il cantante napoletano finora aveva sempre evitato di commentare i giudizi apparsi sul Corriere della Sera dal giornalista piemontese. Finché, incalzato da Francesca Fagnani nella puntata che andrà in onda il 28 aprile alle 21.20 su Raidue, finalmente dice la sua. Fagnani cita il passaggio incriminato dell’articolo di Cazzullo davanti a Sal Da Vinci: «Anche in passato abbiamo sentito a Sanremo canzoni nazionalpopolari, però avevano il buon gusto di farle arrivare seconde».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Aldo Cazzullo, Sal Da Vinci e quel vizio antico: associare alla camorra tutto ciò che non si capisce di NapoliCazzullo stronca Sal Da Vinci sul Corriere: "colonna sonora di un matrimonio della camorra". Aldo Cazzullo replica alle critiche: “Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano, per questo non mi piace”Il giornalista Aldo Cazzullo risponde alle critiche provocate da un suo articolo in cui definiva Per Sempre Sì, la canzone di Sal Da Vinci vincitrice... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sal Da Vinci ospite a Stories. VIDEO; News - RadioItalia-Sal Da Vinci a Radio Italia Live con il mitico anello di Per sempre sì; Sal Da Vinci conquista gli artisti di Eurovision 2026: tutti cantano Per sempre sì; Sal Da Vinci e Gianni Morandi, il duetto che non ti aspetti infiamma Roma. Sal Da Vinci e Monroe a Playlist oggi su Rai 2È Sal Da Vinci il protagonista del nuovo appuntamento con Playlist, condotto da Nina Zilli, Gabriele Vagnato e Federica Gentile, in onda sabato 25 aprile alle 14.00 su Rai 2. corrierenazionale.it Sal da Vinci star all'ambasciata austriaca di Roma: «Sono frastornato, mia madre per due anni ha vissuto a Vienna»La sala dell'ambasciata d'Austria a Roma è pronta, già gremita di rappresentanti diplomatici europei e italiani. Il pianoforte a coda è aperto. I camerieri ... ilmattino.it Sal Da Vinci verso #Eurovision Song Contest. Invitato ieri sera all'Ambasciata austriaca di Roma, per lui un augurio molto speciale dal Paese che ospiterà questa edizione a maggio, a Vienna @mirimauti #GR1 #saldavinci - facebook.com facebook Sal Da Vinci arriva nello studio de "La Pennicanza" portando una ventata di allegria e spensieratezza. Il cantante partenopeo dopo dopo aver riso dell'imitazione di Fiorello si diverte e fa divertire sulle note disuoi grandi successi. x.com